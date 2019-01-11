2019-01-11T04:21:03+03:00
Происшествия

Два бухгалтера в Приамурье получили зарплату как учителя, но не работали

Амурские следователи передают суд дело в отношении двух сотрудниц районной администрации, начислявших себе фиктивную зарплату
Алексей КОЗЫРИН
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Следственный комитет закончил расследовать дело в отношении двух сотрудниц «Централизованной бухгалтерии» Завитинского района, обвиняющихся в мошенничестве. За год женщины успели «заработать» более 1,2 миллиона рублей.

- Обвиняемые, используя свое служебное положение – одна из них занимала должность начальника муниципального учреждения, другая – бухгалтера, вносили заведомо ложные сведения в платежные документы на перечисление заработной платы, указывая себя в качестве работников образовательных учреждений Завитинского района, однако при этом таковыми не являлись. Они таким образом похитили из бюджета Завитинского района денежные средства в сумме более 1.2 млн. рублей, причинив ущерб в особо крупном размере, - рассказали в СУ СКР по Амурской области.

Женщинам грозит срок за мошенничество. Свою вину они уже признали, а на их имущество наложен арест.

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