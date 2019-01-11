Прокуратура проверила частных охранников в Приамурье

СЕГОДНЯ 04:32 2019-01-11T04:32:55+03:00

В результате проверки частных охранных предприятий в Амурской области выявлено более 100 нарушений закона

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В Амурской области идут проверки ЧОПов. Законодательство четко прописывает деятельность частных охранных предприятий, диктуя множество условий и ограничений. Как выяснилось, в Приамурье они соблюдаются не всегда.

- Всего по результатам проверок в рассматриваемой сфере выявлено более 100 нарушений закона, принято почти столько же актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 60 должностных лиц. К примеру, только в Благовещенске прокурором руководителям 14 частных охранных организаций внесены представления. Должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафов, - рассказали в прокуратуре Амурской области.

Самые распространенные нарушения в ЧОПах - ошибки при заключении контрактов на предоставление охранных услуг, соблюдении лицензионного и трудового законодательства. Есть и факты деятельности частных охранников без лицензии.

Прокуратура обещает продолжить проверки.