В Благовещенске поймали серийного грабителя

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-11T08:43:37+03:00

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Очередной случай грабежа произошел в Благовещенске на днях. Пострадавшая – женщина, преступник силой отобрал у нее сумку с деньгами. Полиции удалось найти преступника.

- Просмотрев записи с камер наружного видеонаблюдения в районе совершения преступления, полицейские определили вероятное направление движения злоумышленника. После нападения на женщину, он зашел в супермаркет и совершил покупку. Полицейские установили личность подозреваемого. Оперативники задержали злоумышленника при попытке покинуть территорию областного центра, - рассказали в пресс-службе УМВЛ РФ по Амурской области.

Задержанный – мужчина 1982 года рождения, преступник-рецидивист. Полиция подозревает, что он причастен к целому ряду подобных преступлений, совершенных в Благовещенске в последнее время.