На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ
В Приамурье на трассе Благовещенск – Гомелевка, недалеко от Тамбовки горела кабина КамАЗа. Происшествие случилось в пятницу, 11 января днем.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о горящем грузовом автомобиле поступило в 15.00. К месту происшествия прибыли три огнеборца ПЧ-60 села Тамбовка на одном автомобиле.
- На момент прибытия огнеборцев горела кабина открытым пламенем, - сообщается на сайте ведомства. - Через четыре минуты после прибытия открытое горение было ликвидировано. В результате пожара кабина уничтожена огнём. Пострадавших нет.
Горящий автомобиль удалось заснять очевидцам. На видео просматривается полыхающая кабина и работающие пожарные. Пользователи в комментариях начали рассуждать, как мог загореться грузовик, но реальных версий не поступило. Сейчас специалистам предстоит установить причины и виновника пожара.
На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ.В Приамурье на трассе Благовещенск – Гомелевка, недалеко от Тамбовки горела кабина КамАЗа. Горящий автомобиль удалось заснять очевидцам. На видео просматривается полыхающая кабина и работающие пожарные. Пользователи в комментариях начали рассуждать, как мог загореться грузовик, но реальных версий не поступило. Сейчас специалистам предстоит установить причины и виновника пожара.