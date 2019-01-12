2019-01-12T05:27:24+03:00
Происшествия

На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ

Причины и виновник пожара устанавливаются
Ольга ЗУБАРЕВА
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Скриншот видеоСкриншот видео
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В Приамурье на трассе Благовещенск – Гомелевка, недалеко от Тамбовки горела кабина КамАЗа. Происшествие случилось в пятницу, 11 января днем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о горящем грузовом автомобиле поступило в 15.00. К месту происшествия прибыли три огнеборца ПЧ-60 села Тамбовка на одном автомобиле.

- На момент прибытия огнеборцев горела кабина открытым пламенем, - сообщается на сайте ведомства. - Через четыре минуты после прибытия открытое горение было ликвидировано. В результате пожара кабина уничтожена огнём. Пострадавших нет.

Горящий автомобиль удалось заснять очевидцам. На видео просматривается полыхающая кабина и работающие пожарные. Пользователи в комментариях начали рассуждать, как мог загореться грузовик, но реальных версий не поступило. Сейчас специалистам предстоит установить причины и виновника пожара.

На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ.В Приамурье на трассе Благовещенск – Гомелевка, недалеко от Тамбовки горела кабина КамАЗа. Горящий автомобиль удалось заснять очевидцам. На видео просматривается полыхающая кабина и работающие пожарные. Пользователи в комментариях начали рассуждать, как мог загореться грузовик, но реальных версий не поступило. Сейчас специалистам предстоит установить причины и виновника пожара.

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