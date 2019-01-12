2019-01-12T07:48:59+03:00
Общество

Амурчанин обманул власти пяти районов области на 6,7 млн рублей

Мужчина вскоре предстанет перед судом
Ольга ЗУБАРЕВА
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Житель Приамурья обманул пять районов области на сумму более чем 6,7 млн рублей. Сейчас материалы двух уголовных дел переданы в суд, расследование завершено. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба.

В 2013 году амурчанин разработал схему хищения денежных средств. Он зарегистрировал ООО для проведения разного рода строительных работ. Являясь директором данной строительной фирмы, он заключил контракты с администрациями 5-ти районов Амурской области на восстановление различных сооружений. В реальности же обвиняемый не мог выполнять условия данных контрактов, и привлек к работе субподрядчиков. Часть аванса от администраций районов мужчина под видом оплаты оказанных услуг перевел на расчетные счета «фирм-однодневок».

По окончании строительных работ обвиняемый составил документы с завышенными сведениями об объемах работ и материалов. Так мужчина присвоил себе более 6 миллионов 700 тысяч рублей.

- В ходе расследования также установлено, что руководитель предприятия не произвел оплату выполненных одним из субподрядчиков работ на сумму более 4 миллионов рулей, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 165 Уголовного Кодекса РФ - «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере» и статье 159 УК РФ - «Мошенничество». В настоящий момент бывший директор стройфирмы предстанет перед судом.

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