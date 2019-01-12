2019-01-12T08:22:23+03:00
Общество

Возле села Волково поставили новый светофор

Водителей просят быть максимально внимательными
Ольга ЗУБАРЕВА
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Новый светофор установили в Благовещенском районе возле села Волково. По информации пресс-службы министерства транспорта и строительства Амурской области, светофорный объект введен в эксплуатацию на 14 - 17 километре региональной автомобильной дороги «Благовещенск – Гомелевка». Теперь переходить дорогупо пешеходному переходу в районе АЗС станет безопаснее.

- По условиям обеспечения безопасности дорожного движения с 11 по 14 января 2019 года его работа будет осуществляться в режиме мигающего желтого сигнала светофора, затем он будет переведен в режим трехцветной сигнализации, - говорят в ведомстве.

Поэтому водителей транспортных средств предупреждают: быть внимательней при проезде данного участка автомобильной дороги и соблюдать правила дорожного движения.

В социальных сетях уже обсуждают нововведение. Одни пользователи благодарят власти за установку светофора, другие негодуют:

- Зачем он там нужен? Чтобы 30 машин ждали пока пройдёт пьяный житель Волково?

На это в минтрансстрое региона ответили, что всем не угодишь, а жители-пешеходы просили светофор, а задача ведомства сделать участок дороги безопасным для всех участников дорожного движения.

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