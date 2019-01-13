2019-01-13T06:01:33+03:00
Происшествия

В Белогорске 10-летний мальчик ушел гулять и пропал на сутки

Его искали волонтеры и полиция
Татьяна РЯБОВА
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10-летний житель Белогорска 11 января ушел кататься на горку и пропал. Мать ребенка написала заявление в полицию. К поиску мальчика подключились волонтеры и весь личный состав МО МВД «Белогорский».

Ребенка искали сутки. Волонтеры рассылали информацию о пропавшем в социальных сетях и собирали поисковую группу.

Правоохранители узнали, что мальчика видели в центральной части города. Там он гулял вместе с другим ребенком примерно его возраста, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Стражи порядка огранизовали поквартирный обход домов, особое внимание уделяя семьям, где есть дети этого возраста. Во втором часу ночи мальчика нашли в одном из домов. Оказалось, он познакомился с другим мальчиком на горках и пошел к нему в гости.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мальчика вернули домой, а на его мать завели административное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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