Тындинский врач «помог» пациенту с медосмотром за деньги

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-13T09:51:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тынде завели уголовное дело на медицинского работника. Правоохранителям стало известно, что в апреле 2017 года один из врачей города оформил обследование, однако на самом деле пациент его не проходил. За это медик получил две тысячи рублей.

Следствие установило, что медицинский работник внес в медицинскую книжку одного из пациентов сведения, которые не соответствуюь действительности. Он зафиксировал факт прохождения обследования в рамках медосмотра, но само обследование не было проведено. За свою «помощь» врач получил денежное вознаграждение, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время на медицинского работника было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Правоохранители собирают доказательства данного преступления, проводится расследование. Сопровождение по делу оказывают сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте.