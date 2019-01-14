Благовещенцы могут купить билет на самолет до Новосибирска по льготной цене

СЕГОДНЯ 04:12 2019-01-14T04:12:54+03:00

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Продажу льготных билетов по субсидированному тарифу из Благовещенска до Новосибирска и обратно открыла авиакомпания «Сибирь» (S7). Стоимость билета составит 4500 рублей. Действовать льготные цены будут до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.

В ведомстве также уточняют, что на направление Благовещенск - Москва - Благовещенск льготных тарифов пока нет, но как только появится, амурчанам об этом сообщат.

К слову, на официальной странице министерства в «Инстаграме» амурчане также интересуются, когда же будет организовано авиасообщение по маршруту Тында - Хабаровск.

«К сожалению, авиакомпании этот маршрут считают убыточным. Есть альтернативное транспортное сообщение - железнодорожные перевозки», - ответили представители пресс-службы минтрансстроя.