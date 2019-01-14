В Благовещенске 9-летний ребенок переходил дорогу и попал под машину

СЕГОДНЯ 05:19 2019-01-14T05:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП, в котором пострадал юный пешеход, случилось в Благовещенске 11 января. На нерегулируемом перекрестке Трудовая-Строителей 9-летний ребенок переходил дорогу перед близко едущими машинами. В итоге на школьника наехал автомобиль Mazda Demio. Ребенка увезли в больницу с травмами.

Как сообщают в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району, всего в течение 2018 года на территории обслуживания произошло 143 ДТП с участием пешеходов. Десять человек погибли, еще 137 получили различные травмы. Из них в 33-х случаях ДТП были с участием детей-пешеходов, и каждое из происшествий могло закончиться трагедией. Также, по данным полиции, за прошлый год правила дорожного движения нарушили 498 юных пешеходов. Госавтоинспекция призывает родителей лишний раз напомнить детям о правилах поведения на дороге.