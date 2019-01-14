2019-01-14T05:53:13+03:00
Общество

Прокуратура в Приамурье за год выявила более 85 тысяч нарушений и помогла более чем тысяче детей

Итоги работы подвели на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику
Полина ОЗЕРОВА
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Торжественное мероприятие прошло в ОКЦ. Фото: instagram.com/prokamurТоржественное мероприятие прошло в ОКЦ. Фото: instagram.com/prokamur
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За 2018 год прокуроры Амурской области выявили более 85 тысяч нарушений закона. Почти половина из них касалась соблюдений прав и свобод человека и гражданина.

- Реальная помощь оказана гражданам в защите их социальных прав, в том числе на оплату труда. Восстановлены права более 3 тысяч граждан социально-незащищенной категории, из которых свыше 1 тысячи - дети. Благодаря принятым мерам реагирования, количество предприятий-должников существенно снизилось, ликвидирована задолженность по заработной плате на сумму более 380 млн. рублей, - сообщает прокуратура Амурской области.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника российской прокуратуры, подвели итоги работы ведомства и отметили лучших - они получили награды Генерального прокурора Российской Федерации.

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