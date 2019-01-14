В Благовещенске из-за коммунальной аварии перекрыли улицу

СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-14T07:45:17+03:00

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В Благовещенске на улице Загородной произошла авария на сетях теплоснабжения. Из-за ремонтных работ сегодня, 14 января, пришлось перекрыть движение транспорта по участку улицы между Горького и Красноармейской. Проезд по загородной будет ограничен до 15 января.

- Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, - сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, еще одна коммунальная неприятность приключилась в селе Чигири Благовещенского района. Здесь на одной из улиц из переполненных септиков вытекали нечистоты. Грязь тут же застывала на морозе, образуя горку, по которой катались местные дети. Впервые горка из нечистот появилась в Чигирях еще до Нового года, устранить ее смогли только к 12 января. Однако не прошло и суток, как ситуация повторилась.