Амурчане пытались пронести в суды почти три тысячи ножей, электрошокеров и взрывных устройств

СЕГОДНЯ 08:10 2019-01-14T08:10:46+03:00

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Оказывается, амурчане не прочь пронести в зал суда запрещенные предметы. За последнее время судебные приставы забирали у граждан оружие, электрошокеры, перочинные ножи, боеприпасы и взрывные устройства - всего более 2700 единиц «запрещенки». Четверых амурчан пришлось передать сотрудникам полиции: в двух случаях приставы нашли наркотические средства, в остальных - оружие и боеприпасы.

- Административный арест за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов получили 13 амурчан, 951 гражданину назначены наказания в виде административных штрафов, 25 нарушителям вынесены предупреждения и замечания, - сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Помимо административной, есть еще уголовная ответственность за неуважение к суду - если кто-то вздумает оскорбить участников судебного разбирательства. К примеру, житель Зейского района прямо во время судебного заседания оскорбил одного из его участников - должностное лицо при исполнении. На замечания суда мужчина не отреагировал и продолжал сыпать оскорблениями и нецензурными выражениями. В итоге на нарушителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду». Максимальное наказание, которое ему может грозить, - арест на срок до четырех месяцев.