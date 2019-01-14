Для расчета платы за вывоз мусора в Приамурье придумали онлайн-калькулятор

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-14T08:52:34+03:00

Достаточно ввести свои данные, чтобы узнать, сколько придется платить за услугу каждый месяц

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В Амурской области продолжается подготовка к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. И самый волнующий и часто задаваемый вопрос - сколько же теперь придется платить за вывоз мусора каждый месяц?

- Для того чтобы гражданам было проще рассчитать сумму оплаты за услугу, мы разработали On-line калькулятор, с помощью которого любой гражданин может получить расчет ежемесячного платежа за данную услугу, просто введя свои данные в графы, - рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Найти онлайн-калькулятор расчета платы за услугу по обращению с отходами можно на сайте министерства в разделе «Деятельность министерства» подразделе «Обращение с коммунальными отходами» (ищите калькулятор здесь). Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Приамурье начинает работать проектный офис по вопросам ТКО в рамках подготовки к «мусорной реформе». Планируется, что новая система обращения с отходами в области начнет работать с 1 апреля, однако часть депутатов Законодательного собрания региона предлагает перенести старт «мусорной реформы» на конец 2019 года, поскольку Приамурье пока не готово к нововведениям.