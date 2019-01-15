2019-01-15T04:26:31+03:00
Общество

Первое заявление на досрочную пенсию приняли в Благовещенске

С ним в Пенсионный фонд обратилась женщина 1964 года рождения
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уйти на пенсию раньше срока можно, имея определенный страховой стаж, то есть, отработав определенное время. Для мужчин этот стаж составляет 42 года (но не ранее 60 лет), для женщины - 37 лет (но не ранее 55 лет). С первым в Благовещенске заявлением на досрочную пенсию по старости в Пенсионный фонд обратилась женщина 1964 года рождения. Как уточняют в пресс-службе ОПФР по Амурской области, ее страховой стаж составляет 37 лет и 26 дней. Так что пенсию амурчанка сможет получать без учета повышения пенсионного возраста - как только ей исполнится 55 лет.

- Территориальными подразделениями Пенсионного фонда в Амурской области проводится работа по выявлению граждан, имеющих длительный трудовой стаж и определению права получения ими досрочной страховой пенсии, - рассказывает начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко. - Предварительные списки, которые были направлены в районы, отработаны. По результатам оценки установлено, что количество граждан, претендующих на досрочное назначение пенсии в 2019 году, составляет 45 человек.

Специалисты уточняют также, что для назначения досрочной пенсии учитывается только страховой стаж, а вот нестраховые периоды (декрет, служба в армии и другие) в него не включаются.

Уточнить подробности можно по телефону горячей линии ОПФР по Амурской области - 8 (4162) 202-400.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для расчета платы за вывоз мусора в Приамурье придумали онлайн-калькулятор
Амурчане пытались пронести в суды почти три тысячи ножей, электрошокеров и взрывных устройств
В Благовещенске из-за коммунальной аварии перекрыли улицу
Прокуратура в Приамурье за год выявила более 85 тысяч нарушений и помогла более чем тысяче детей
В Благовещенске 9-летний ребенок переходил дорогу и попал под машину
Благовещенцы могут купить билет на самолет до Новосибирска по льготной цене
Тындинский врач «помог» пациенту с медосмотром за деньги
В Белогорске 10-летний мальчик ушел гулять и пропал на сутки
Вопросами обращения с мусором в Приамурье займется проектный офис
Возле села Волково поставили новый светофор
Амурчанин обманул власти пяти районов области на 6,7 млн рублей
На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ