Первое заявление на досрочную пенсию приняли в Благовещенске

СЕГОДНЯ 04:26 2019-01-15T04:26:31+03:00

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Уйти на пенсию раньше срока можно, имея определенный страховой стаж, то есть, отработав определенное время. Для мужчин этот стаж составляет 42 года (но не ранее 60 лет), для женщины - 37 лет (но не ранее 55 лет). С первым в Благовещенске заявлением на досрочную пенсию по старости в Пенсионный фонд обратилась женщина 1964 года рождения. Как уточняют в пресс-службе ОПФР по Амурской области, ее страховой стаж составляет 37 лет и 26 дней. Так что пенсию амурчанка сможет получать без учета повышения пенсионного возраста - как только ей исполнится 55 лет.

- Территориальными подразделениями Пенсионного фонда в Амурской области проводится работа по выявлению граждан, имеющих длительный трудовой стаж и определению права получения ими досрочной страховой пенсии, - рассказывает начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко. - Предварительные списки, которые были направлены в районы, отработаны. По результатам оценки установлено, что количество граждан, претендующих на досрочное назначение пенсии в 2019 году, составляет 45 человек.

Специалисты уточняют также, что для назначения досрочной пенсии учитывается только страховой стаж, а вот нестраховые периоды (декрет, служба в армии и другие) в него не включаются.

Уточнить подробности можно по телефону горячей линии ОПФР по Амурской области - 8 (4162) 202-400.