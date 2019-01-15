В Благовещенске два человека чуть не нарушили госграницу из-за любопытства

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-15T09:22:49+03:00

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Сразу два курьезных случая приключились в Благовещенске в преддверии международного хоккейного матча на льду пограничной реки. Амурским пограничникам пришлось дважды ловить молодых людей, которые едва не стали нарушителями госграницы. Причем оба раза речь шла о чистом любопытстве - очень уж хотелось посмотреть, как строят хоккейную площадку. А строят ее, напомним, как раз посередине Амура - между двумя государствами. Чуть шагнешь в сторону - и ты уже в Китае!

Один из любопытных «нарушителей» - 17-летний амурчанин, второй - 19-летний гражданин Таджикистана, который учится в одном из колледжей города. С обоими провели профилактические беседы.

- С учетом специфики проводимых спортивных состязаний, хоккейная площадка оборудована непосредственно на линии государственной границы и не предусматривает ее использование вне данного мероприятия. Пропуск на площадку будет осуществляться только в день проведения международного матча по специальным пригласительным билетам, что обусловлено обеспечением безопасности на льду реки Амур и необходимостью соблюдения межправительственных соглашений между РФ и КНР, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Международный хоккейный матч состоится 19 января в 14.00. Понаблюдать за игрой амурских и китайских спортсменов можно будет не только с трибуны посреди Амура, но и в онлайн-режиме на большом экране, который установят на перекрестке Краснофлотская - Мухина.