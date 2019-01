Благовещенцы могут полюбоваться на материнство в мире животных

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-15T09:55:06+03:00

Мамы - они всегда мамы, даже если у них есть шерсть, клыки и хвост. Подтверждение этому - на снимках, сделанных фотографами-анималистами. Международная фотовыставка, организованная по итогам I Международного фестиваля «Материнство в дикой природе», проходит в Благовещенске.

В музее представлено более 50 художественных фотографий, показывающих материнство в мире животных. Авторы из разных стран - России, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Эстонии. Кстати, на выставке можно будет увидеть работы обладателей таких престижных наград, как «Фотограф года» по версии BBC (The BBC Wildlife Photographer of the Year), G.D.T. Nature Photographer of the Year, а также лауреатов Международного фестиваля «Золотая черепаха», участников ведущих проектов National Geographic и GEO.

Ранее эта выставка проходила в Санкт-Петербурге, Кирове, Новосибирске, Саратове, Томске и других городах.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 3 февраля