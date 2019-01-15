2019-01-15T11:04:42+03:00
Происшествия

Амурчане заподозрили агрессивную собаку в бешенстве и застрелили ее

Животное напало на щенка, но подтвердить диагноз специалисты не могут
Юлия ГОМАН
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Жителей села Новочесноково Михайловского района напугала агрессивная собака. Животное ворвалось на одно из частных подворий, напало на щенка и сильно его покалечило. Люди заперли собаку на веранде, а позже застрелили. Из-за агрессивного поведения амурчане решили, что животное бешеное. Однако подтвердить диагноз специалисты не могут, поскольку труп собаки люди уничтожили.

- Агрессивно могут вести себя и совершенно здоровые животные, особенно если речь идет о диких зверях, - поясняет начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов. - Нет никаких доказательств того, что собака, убитая в Михайловском районе, была действительно заражена бешенством. Из ее поведения это не следует, а исследования провести теперь невозможно.

Подтвердить диагноз можно только, исследовав головной мозг животного в лаборатории. Именно поэтому амурчан призывают не ловить ведущих себя подозрительно зверей самостоятельно, а сообщать в ветеринарную службу. А уж в случае гибели животного, тем более вызывать специалиста, чтобы он взял пробы биоматериала.

Как сообщает пресс-служба правительства области, ситуация с бешенством в регионе находится под контролем. С декабря 2018 года новых случаев выявления опасного вируса зафиксировано не было. В центральных и южных районах Приамурья прошла поголовная вакцинация сельскохозяйственных животных. Мониторинг случаев бешенства среди диких зверей продолжается.

Напомним, опасная зараза вернулась в Приамурье спустя много лет в ноябре прошлого года.

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