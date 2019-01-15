Амурчанки «позолотили ручку» мошеннице и лишились денег

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-15T11:38:46+03:00

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Амурские полицейские задержали 37-летнюю жительницу Свободного. По версии следствия, она может быть причастна к четырем случаям мошенничества - под предлогом снятия порчи она присваивала себе чужие деньги и золотые украшения.

Действовала подозреваемая так: проникнув под каким-либо предлогом в дом к своей жертве, она говорила, мол, порча на вас, снимать надо. Для «обряда» она просила деньги и золотые украшения, а после уходила, прихватив чужое добро и убедив хозяйку, что оставила все в дальнем углу комнаты.

- Спустя некоторое время потерпевшие, понимая, что их обманули, обратились в полицию. С их слов была составлена ориентировка, которую оперативники направили во все территориальные отделы органов внутренних дел. Также сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции информировали граждан о данной злоумышленнице и предостерегали их в ходе личных бесед, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Поймали ее в Поздеевке Ромненского района - местные жители сообщили, что по селу ходит похожая по описанию женщина. В содеянном она призналась. Полиция уже установила ее причастность к совершению четырех преступлений в Свободненском, Ивановском, Серышевском и Ромненском районах. Теперь надо выяснить, не совершила ли она еще чего-то подобного. К слову, сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей, часть похищенного у подозреваемой забрали.