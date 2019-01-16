Губернатор Приамурья Василий Орлов: Транспортный налог необходимо снизить

СЕГОДНЯ 02:30 2019-01-16T02:33:03+03:00

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На заседании правительства Амурской области 15 января глава региона заявил о том, что необходимо снизить транспортный налог.

- Большое количество обращений от людей поступает по ставкам налогов, в частности, по транспортному налогу, по патентной системе налогообложения. Поэтому я считаю необходимым пересмотреть ставки транспортного налога в сторону снижения. Я прошу вас к 1 апреля дать расчеты, дать предложения по вариантам снижения транспортного налога, - сказал губернатор Василий Орлов. - И второе направление - это патентная система налогообложения. Необходимо тоже к 1 апреля провести совместную работу с бизнес-сообществом и посмотреть наиболее оптимальные ставки по этой системе налогообложения.

Об этой идее губернатор также рассказал на своей странице в «Инстаграме», отметив, правда, что говорить о конкретике пока рано. Впрочем, предложение амурчане поддержали, написав в комментариях, что «все налоги надо снижать в области, потому что у нас холоднее, чем в Краснодаре, например!» и «Сделайте хотя бы как в Забайкальском крае!!! Живем с налогом как в Москве».