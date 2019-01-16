2019-01-16T04:39:19+03:00
Общество

За горку из нечистот в Чигирях наказали «управляйку» и сельсовет

Прокуратура закончила проверку
Юлия ГОМАН
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Фото: amur.infoФото: amur.info
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Прокуратура Благовещенского района закончила проведение проверки по публикациям в СМИ из-за горки в селе Чигири, которая образовалась из-за переполненного септика. Напомним, нечистоты разливались прямо по улице, образуя наледь, дети начали кататься с импровизированной сомнительной горки, а общественность возмутилась.

Прокуратура установила, что два дома на улице Алексеевской обслуживает ООО «ЭнергоЦентр-Восток». Септики не откачивали с 26 декабря из-за задолженности «управляйки» перед подрядной организацией, которая вывозит жидкие бытовые отходы. Никаких мер компания по этому поводу не приняла, из-за чего и образовалась горка из нечистот. Прокурор внес представление директору компании. В отношении «управляйки» также возбудили два административных дела.

- Представление также внесено главе Чигиринского сельсовета в связи с несвоевременным устранением последствий разлива бытовых отходов. В настоящее время органами местного самоуправления села Чигири приняты определенные меры, направленные на купирование ситуации, - сообщает прокуратура Амурской области.

Для откачки септиков привлекли сторонние организации, а на общем собрании жильцов должен решиться вопрос о расторжении договора с провинившейся «управляйкой». В прокуратуре также сообщают, что территорию возле домов от наледи уже очистили.

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