2019-01-16T05:13:03+03:00
Происшествия

МЧС: амурчанам опасно выходить на лед Бурейского водохранилища из-за пустот

Лед зависает над водой на высоте до трех метров
Юлия ГОМАН
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Фото: instagram.com/amur_travelФото: instagram.com/amur_travel
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Сотрудники управления МЧС в Приамурье предостерегают жителей области от выхода на лед Бурейского водохранилища.

- На Бурейском водохранилище в районе берегов и островов образуются так называемые пустоты - то есть лед зависает над водой, расстояние достигает двух-трех метров. В связи с тем, что толщина льда небольшая, такие пустоты представляют очень серьезную опасность для выезда и даже для выхода на лед, - поясняет главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

Из-за обрушения сопки в 130 километрах от Талакана, на территории Хабаровского края, значительно уменьшился приток в водохранилище, увеличивается разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки. Как это выглядит, можно посмотреть на фотографиях, которые опубликованы на странице Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области в «Инстаграме».

«Красиво. Но по факту - это отражение падения уровня воды в чаще водохранилища. Будьте осторожны. Берегите близких. В жизни есть вещи поважнее рыбалки», - призывают сотрудники ведомства.

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