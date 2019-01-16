Запасы золота в Амурской области истощаются

СЕГОДНЯ 05:40 2019-01-16T05:40:32+03:00

Через несколько лет местные золотодобывающие предприятия могут остаться без работы

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Для старателей Амурской области, похоже, наступил непростой период. 250 предприятий золотодобычи медленно, но верно истощают запасы золота. По прогнозам специалистов, сырье исчезнет через пять лет.

Согласно данным отдела горнодобывающей промышленности министерства природных ресурсов Приамурья, богатых золотом участков в нераспределенном фонде региона практически нет. Как сообщает «Зейский вестник», много участков было продано в прошлые годы. И если раньше их придерживали на «черный» день, то сейчас на них и работают новые «россыпники».

Если предприятия россыпного направления улучшили результаты с 2017 года, добыв 8,55 тонны золота (вместо 8,18 тонны), то общая добыча золота сократилась до 21,6 тонны (в 2017 году отметка достигала 25,77 тонны).