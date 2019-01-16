2019-01-16T07:43:22+03:00
Общество

Агрессивная лиса в Завитинске покусала бродячих собак

Животное не испугалось ни людей, ни машин [видео]
Юлия ГАЧЕЧИЛАДЗЕ
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Жительница Завитинска разместила в социальных сетях видео, на котором видно, что по городу разгуливала лиса. Очевидица утверждает, что животное не пугалось ни людей, ни машин. По словам женщины, рыжая хищница набросилась и покусала уличных собак.

На кадрах видно, что животное спокойно бегает рядом с людьми и автомобилями. Автор видео отмечает, что такое поведение для лисы нетипично и это может быть признаком бешенства.

«Если больная... У нас столько бездомных, если заразит - катастрофа будет!», - комментирует за кадром амурчанка.

Специалисты подтвердили, что в Завитинске прямо в город вышла лиса. Сотрудники управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области выезжали на место, но поймать «непрошеную гостью» не смогли. Пока неизвестно, больна ли лисица бешенством.

Напомним, недавно жители села Новочесноково Михайловского района застрелили агрессивную собаку, заподозрив ее в бешенстве. Специалисты диагноз не подтвердили, так как труп животного люди сожгли. Эксперты призывают амурчан не ловить подозрительных зверей своими силами, а обращаться в ветеринарные службы.

Если больная катастрофа будет! : по улицам Завитинска гуляла лиса.

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