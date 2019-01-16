В приюте для животных в амурском селе собаки умирают от голода и болезней

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-16T08:55:49+03:00

Новый дом нашли пока не для всех животных из приюта. Фото: instagram.com/help_animals_blg

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Амурские зоозащитники бьют тревогу - в приюте для животных «Дружок» в селе Чигири погибают собаки. По словам побывавших там людей, животные замучены, рядом с еще живыми собаками лежат мертвые. При этом мешки с кормом в приюте тоже были, но питомцев просто не кормили.

«Вчера наши волонтеры побывали в аду. Слышать и знать - это одно, а увидеть своими глазами забитых, угнетённых, покалеченных... глаза, полные боли, страдания и ужаса перед смертью», - пишут члены зоозащитной организации «Подари жизнь» на своей странице в «Инстаграме».

Этот приют был организован несколько лет назад предпринимателем, который ранее неоднократно выигрывал в Благовещенске конкурс на отлов и содержание бездомных животных. При этом амурские зоозащитники неоднократно предъявляли претензии к его работе.

Сейчас волонтеры пытаются пристроить оставшихся в живых собак в добрые руки. После появления информации в СМИ и соцсетях в приют приезжали добровольцы, жители близлежащих городов и сел, чтобы хоть чем-то помочь несчастным - покормить или забрать к себе хотя бы на передержку. Однако новый дом нашли пока не для всех.

С проверкой в приюте побывала прокуратура и другие компетентные органы. Фото: instagram.com/prokamur

Между тем прокуратура начала проверку.

«Проверка организована совместно с работниками Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры, с привлечением специалистов Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области, администрации района. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», - сообщается на странице прокуратуры Амурской области в «Инстаграме».