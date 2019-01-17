В Амурской области составлен план работы по устранению нарушений в детдомах

СЕГОДНЯ 02:04 2019-01-17T02:04:18+03:00

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В Приамурье подготовили план работы с детскими домами и интернатами после замечаний детского омбудсмена Анны Кузнецовой, высказанных в конце прошлого года. Этот вопрос зампред правительства Приамурья Ольга Лысенко и Анна Кузнецова обсудили при личной встрече.

- Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сейчас изучают предложенные нами мероприятия. В целом, омбудсмен одобрила их, но мы ожидаем, что будут некоторые корректировки и встречные предложения. Стоит отметить, что у нас не только выстроился продуктивный диалог, но и эффективная совместная работа, - рассказала Ольга Лысенко.

Она также рассказала Анне Кузнецовой, что в Приамурье органы опеки относятся к минсоцзащиты, однако на местном уровне они входят в структуру муниципальных образований, что может создавать риски.

- Предметом дальнейшей совместной работы станет программа усовершенствования институтов в структуре опеки и попечительства. В ближайшее время нам будут представлены проекты, которые мы можем выполнить как пилотные на территории области, - добавила Ольга Викторовна.

Проекты должны помочь взглянуть на систему профилактики детских проблем по-новому. Работа по подготовке к ним продлится ближайшие два месяца. Об том сообщает пресс-служба правительства Амурской области.