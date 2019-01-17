2019-01-17T02:26:42+03:00
Общество

Стало известно, когда у благовещенских школьников пройдет выпускной вечер

Также определили дату последнего звонка
Юлия ГОМАН
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В Благовещенске назвали дату самого долгожданного праздника всех 11-классников - выпускного вечера. По данным управления образования города, он состоится 21 июня, это будет пятница. Также стало известно, когда для выпускников учебных заведений Благовещенска прозвенит последний звонок - он запланирован на четверг, 23 мая.

Назвали также предположительную дату торжественного вручения аттестатов для выпускников 9-х классов - это 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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