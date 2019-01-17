Объемы добычи угля в Амурской области за год выросли на 3%

СЕГОДНЯ 03:39 2019-01-17T03:39:23+03:00

На 4% больше угля по сравнению с 2017 г. добыто на разрезе Северо-Восточный – старейшем из ныне действующих в регионе.

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На 3%, или 100 тысяч тонн, возросли объемы добычи бурого энергетического угля в Амурской области в 2018 г. по сравнению с результатами 2017 г. Этот вид твердого топлива, идущий на внутренний рынок Дальнего Востока России, в Приамурье добывается открытым способом на 2 разрезах – Ерковецком и Северо-Восточном. Они являются частью АО «Амурский уголь», актива входящего в группу САФМАР Михаила Гуцериева федерального холдинга «Русский Уголь». В 2018 г. на разрезах Амурской области было добыто свыше 3,5 млн тонн угля.

Объемы добычи угля на разрезе Ерковецкий в 2018 г. увеличились на 3% по сравнению с результатами 2017 г., отмечают в компании. В перспективе производственная мощность этого разреза, введенного в эксплуатацию в 1991 году и отрабатывающего запасы угля Ерковецкого буроугольного месторождения, будет расти. В 2018 году в селе Варваровка введен в эксплуатацию первый корпус вахтового комплекса для работников Ерковецкого разреза. Благодаря этому жители любых районов области, а также горняки из других регионов РФ, смогут работать в угольной отрасли Приамурья.

На 4% больше угля по сравнению с 2017 г. добыто на разрезе Северо-Восточный – старейшем из ныне действующих в регионе. Добыча угля на этом предприятии, расположенном вблизи города угольщиков Райчихинска, ведется с 1932 года.

Амурский энергетический уголь пользуется спросом на внутреннем рынке и отгружается предприятиям большой энергетики и структурам ЖКХ Дальнего Востока.