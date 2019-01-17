В Приамурье за два месяца охотники добыли 200 волков

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-17T09:55:52+03:00

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200 волчьих шкур за два месяца сдали амурские охотники. Причем еще и вознаграждение за это получили. Охотникам выплатили около двух миллионов рублей (на всех) за вычетом налогов. Больше всего на хищников охотились в Шимановском и Мазановском районах. Напомним, поощряют охотников-волчатников за счет областного бюджета. В 2019 году финансировать такие мероприятия тоже планируется.

В этом году борьба с серыми хищниками в Амурской области будет усилена. В последние годы численность волков стабильно росла и в прошлом году достигла максимального уровня - более 4,1 тысячи. Таковы данные Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Приамурья.