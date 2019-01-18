В питьевую воду амурчан попал опасный реагент из системы отопления

СЕГОДНЯ 05:18 2019-01-18T05:28:31+03:00

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Часть жителей поселка Поярково остались без централизованного снабжения питьевой водой из-за аварии на магистральной водопроводной сети. В воду попал реагент из системы отопления, и пить ее нельзя. Информация об этом поступила в областное управление Роспотребнадзора 16 января.

- Управлением Роспотребнадзора незамедлительно приняты меры по прекращению подачи горячей и холодной воды, организовано исследование воды из разводящей сети. В отношении управляющей компании проводится проверка, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ведомство держит ситуацию на контроле. На время отключения восьми пострадавших домов от магистральной сети, их жильцам организовали подвоз нормальной питьевой воды.