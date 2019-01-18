В Благовещенске полиция начала «охоту» на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-18T08:14:11+03:00

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В Благовещенске и Благовещенском районе с 18 по 20 января пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД проверят автолюбителей на трезвость, чтобы предотвратить ДТП и пресечь нарушения правил дорожного движения, связанные с вождениям в пьяном виде.

По данным городского отдела ГИБДД, в 2018 году в Благовещенске и районе по вине нетрезвых водителей произошло 74 ДТП. В них погибли 5 человек, еще 103 получили различные травмы. Также за год инспекторы пресекли 50146 нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянение, отказ от медосвидетельствования, повторное управление машиной «под градусом» и т.д.

Госавтоинспекция напоминает: если вы видите, что кто-то садится за руль в состоянии опьянения, сразу же сообщайте в дежурную часть по телефонам 42-52-62, 02.