Специалисты Роспотребнадзора наведались на купели Амурской области

СЕГОДНЯ 05:32 2019-01-19T10:32:16+03:00

Они провели анализ качества воды на соответствие санитарии

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области наведались на купели региона. Их целью был анализ качества воды на соответствие требованиям санитарных правил. «Комсомолка» публикует список купелей, где можно окунуться на Крещение Господне.

· г. Благовещенск с. Белогорье комплекса «Животворящий источник»;

· с. Константиновка, река Амур;

· с. Крестовоздвиженка, река Уртуйка;

· с. Тамбовка, озеро «Лесное» территория лагеря «Прометей»;

· пос. Бурея река Бурея;

· г. Райчихинск на озере Ремзаводское в районе ул. Литейной;

· г.Тында на реке Тында;

· г. Сковородино «Плотина»;

· г. Зея на реке Зея, в районе пер. Угольного;

· г. Зея, купель на территории прихода «Православный приход храма в честь Святителя Николая»;

· Шимановский район Петрушинская дамба «Белава»;

· г. Тында река Тында район кафе «Берег»;

· г.Сковородино, прорубь, плотина ГТС;

· с. Овсянка, Зейский район, река Зея.

Тем временем проверку не прошла вода в Благовещенске. На купели на реке Амур в районе переулка Святителя Иннокентия,1 и в купели на реке Зея, на улице Амурской, 1 - качество не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области еще раз напоминает, что вода из иордани, а также из родников не предназначена для питьевых целей.

Как проходят крещенские купания в Благовещенске, читайте здесь.