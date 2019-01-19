В Бурейском районе поймали мужчину с марихуаной

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-19T10:29:02+03:00

Полицейские увидели как амурчанин выкинул пакет с наркотиками

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В Бурейском районе задержали мужчину с марихуаной. Полицейские заметили, как амурчанин откинул пакет в сторону, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что житель Бурейского района может иметь при себе наркотики.

При проверке эта информация подтвердилась. Когда наркополицейские остановили мужчину, он вытащил из-под куртки пакет и откинул его в сторону.

В пакете обнаружена сухая растительная масса, по цвету и запаху схожая с коноплей. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является марихуаной массой 372 грамма.

Мужчина пояснил, что наркотики предназначались для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.