2019-01-19T10:29:25+03:00
Общество

При строительстве моста между Благовещенском и Хэйхэ учтут опыт Крыма

На месте возведения путепровода побывал губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Сергей КОШМЕЛЕВ
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Пресс-служба правительства Амурской областиПресс-служба правительства Амурской области
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При строительстве моста, который соединит китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, учтут опыт возведения путепровода в Крыму. Масштабную стройку посетил глава Приамурья Василий Орлов и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

«Идет большая международная стройка. Строительно-монтажные работы на объекте идут в графике. Еженедельно мы получаем доклады, - сказал Козлов. - Цель - построить мост и запустить его в эксплуатацию. Нужно сделать все виды работ - построить пункт пропуска, вспомогательные сооружения, склад временного хранения и обеспечить работу всех государственных контролирующих органов, таких как - таможенная, пограничная службы, фитосанитарный контроль и Роспотребнадзор».

Также было принято решение создать временный пункт пропуска между двумя государствами.

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, чтобы построить постоянный пункт пропуска, отвечающий современным требованиям, нужен не один месяц работы.

«В рамках поручения Президента было принято решение и даны указания соответствующим службам – открыть финансирование в текущем году на строительство постоянного пункта пропуска. Для того, чтобы это сделать современно и качественно, нужно учесть все мнения и пожелания, нужно время. Росгранстрой принято решение, и я считаю, что оно правильное - работать параллельно по двум направлениям - основному и временному пункту пропуска, который обеспечит прохождение грузового автомобильного транспорта. Для решения данной задачи здесь, на месте, вместе с нами работают представители всех заинтересованных федеральных структур. На пункт пропуска выделено более 1,6 млрд рублей определена площадка под строительство. Наша задача сейчас - всем четко и слаженно отработать на выполнение главной задачи», - отметил министр.

В свою очередь губернатор региона Василий Орлов отметил, что при строительстве временного пункта пропуска будет учтен опыт строительства временного пункт пропуска на полуострове Крым.

«Модульные конструкции, использованные при создании временного пункта, будут перемещены на другие объекты Росгранстроя после того, как будет введен постоянный пункт пропуска, - сказал Василий Орлов. - Президент поставил задачу по синхронизации двух объектов - моста и пункта пропуска. Большое количество вопросов необходимо согласовать разным структурам. Этому и было посвящено совещание сегодня. Ранее мы неоднократно собирались в Москве, эту тему курирует полномочный представитель президента Юрий Петрович Трутнев. Он дал поручение Минвостоку организовать данное совещание здесь, на площадке, за что мы благодарны и Юрию Петровичу и Министру. Перед всеми нами стоит задача полноценно сдать этот объект. По плану мост через Амур будет возведен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020. Постоянный пункт пропуска планируется запустить летом 2020 года».

Сообщается, что в настоящее время выполнены работы по возведению четырех опор моста через Амур из пяти. Выполнены две стадии надвижки пролетного строения от опоры №10 до опоры №7. Ведутся работы по сборке пролетного строения третьей стадии и устройству временных опор. Ведется подготовка к стыковке пролетного строения российской и китайской частей, которая намечена на март 2019 года.

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