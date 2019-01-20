2019-01-20T05:38:10+03:00
Дом. Семья

В Благовещенск привезут мурен и акул

Выставка экзотических рыб откроется на следующей неделе
Василина ВАСИЛЬЕВА
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На следующей неделе, 24 января, в Благовещенске откроется выставка экзотических рыб «Подводный мир».

Из Читы в столицу Приамурья приедут рифовая акула, мурена, пираньи, скат, тетраодон (рыба-шар), и другие редкие рыбы из тропических водоемов со всей планеты. Также жителям и гостям города организаторы проведут экскурсии, во время которых расскажут и покажут жизнь обитателей водоемов Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Также посетили увидят виртуальный аквариум.

Беспокоиться о самочувствии рыб не стоит – подводных обитателей перевозят в специальных контейнерах и мешочках с водой.

В официальной группе выставки в социальной сети сообщается, что взрослые смогут посетить мероприятие за 350 рублей, дети, пенсионеры и студенты увидят необычных рыб за 250 рублей, а ребятишки до четырех лет смогут посмотреть на экзотику совершенно бесплатно. Организаторы предусмотрели и скидку для многодетных семей – они заплатят за вход 200 рублей. Работать выставка будет каждый день с 10:00 до 19:00 в ТРЦ «Острова».

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