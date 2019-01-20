2019-01-20T05:41:45+03:00
Происшествия

У амурчанки с карты украли больше 18 тысяч рублей

Девушка сообщила все реквизиты мошеннику
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Управление МВД России по городу Благовещенску сообщило, что в их отделение обратилась 25-летняя девушка. Она заявила о том, что с ее банковской карты списали деньги.

Оказалось, что амурчанке позвонил мужчина. Представившись сотрудником банка, он сказал, что карту благовещенки пытались взломать. Для того, чтобы предотвратить попытки взлома, нужно сообщить данные. Наивная амурчанка продиктовала злоумышленнику все коды, приходившие ей в сообщениях, а также три цифры на обороте.

Через некоторое время девушка решила узнать, как обстоят дела с ее картой. Позвонив на горячую линию банка, она узнала, что никаких попыток взлома не было. После проверки баланса оказалось, что с карты было списано более 18 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют, кто может быть причастен к преступлению.

Также они предостерегают амурчан от попыток мошенничества:

- Уважаемые амурчане! Сотрудники полиции призывают быть бдительными и напоминают: при общении с незнакомыми людьми относительно сведений, касающихся вашей карты, не сообщайте никому ее реквизиты - Ф.И.О, срок действия карты, трехзначный код безопасности и код из сообщения, пришедшего на телефон. Владея данными сведениями, злоумышленники имеют доступ к вашим средствам. Помните, что настоящие банковские служащие и так имеют все ваши данные.

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