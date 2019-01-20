2019-01-20T08:02:44+03:00
Досуг

Музыку для световой аллеи в Белогорске выберут горожане

Такое решение было принято главой города Станиславом Мелюкоым
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В администрации Белогорска прошло заседание, на котором обсудили организацию работы световой аллеи, установленной в в рамках федерального проекта «Комфортная среда. В нем приняли участие мэр города Станислав Мелюков, а также заместители главы Белогорска, руководители и работники учреждений культуры. На заседании были озвучены предложения и идеи по работе световой аллеи со светодиодным полотном размером в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте администрайии города.

- Аллея уникальная, такая в мире одна. Проект арт-объекта выполнен по индивидуальному заказу, - отметил в начале встречи глава Белогорска Станислав Мелюков. - Благодаря федеральной помощи мы построили единственную такую, и теперь нам нужно определить каким образом она будет работать. До паркового сезона осталось чуть более трех месяцев. Откроется парк 27 апреля.

Также на встрече обсудили нюансы нового арт-объекта с аудиовизуальными спецэффектами. В числе первых вопросов стоял режим работы.

Было решено, что начало светомузыкальных шоу будет зависеть от заката солнца. По предложению Мелюкова, график работы будет опубликован в спецразделе «Световая аллея». Там же будет размещен плейлист композиций, слышать которые жители и гости Белогорска смогут в вечернее время каждый день, кроме выходного дня аллеи -понедельника. Предполагается, что какое-то время световая аллея будет работать в фоновом режиме, а какое-то – в режиме светомузыкального представления. Администрация Белогорска аргументировала это так: «чтобы не приелось».

- Какая музыка должна звучать на аллее парка, думаю, должны решить белогорцы, - отметил глава Белогорска и поручил организовать сбор предложений как через официальный сайт, так и социальные сети. В профиле белогорск.рф в Инстаграм в соответствующем посте каждый сможет оставить свое предложение о музыкальной композиции.

Сейчас на главной странице официального сайта размещен раздел, где каждый посетитель может заполнить форму из двух разделов, указав автора или группу и название песни. Самые популярные композиции войдут в плейлист. Также сообщается, что они будут разделены по музыкальным жанрам. Для каждого направления выделят свой день недели.

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