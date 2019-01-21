Около 6000 амурчан поучаствовали в праздновании Крещения Господня

СЕГОДНЯ 05:03 2019-01-21T05:03:31+03:00

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Около 6000 человек - столько амурчан поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Приамурье. Всего в регионе, по данным управления МВД России по Амурской области, прошло 20 мероприятий, посвященных празднику - богослужений в храмах и массовых купаний.

Окунаться в крещенские купели амурчане начали в ночь на 19 января. У каждой проруби дежурили сотрудники полиции, управления МЧС и медики - на всякий случай. Ведь желающих окунуться в ледяную прорубь, несмотря на 15-20 градусный мороз (а в Благовещенске 19 января еще и шел легкий снежок), всегда хватает.

- В обеспечении безопасности были задействованы более 110 человек из числа сотрудников МЧС России и других служб, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

К счастью, из года в год Крещение у нас проходит без ЧП. Вот и в этот раз помощь спасателей никому не потребовалась. Как прошли крещенские купания в Благовещенске на самой популярной у горожан купели, читайте здесь.