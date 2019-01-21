2019-01-21T05:03:31+03:00
Общество

Около 6000 амурчан поучаствовали в праздновании Крещения Господня

Всего по области прошло 20 мероприятий, посвященных празднику
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Желающих окунуться в ледяную прорубь, несмотря на 15-20 градусный мороз, всегда хватает.Желающих окунуться в ледяную прорубь, несмотря на 15-20 градусный мороз, всегда хватает.Фото: Юлия ГОМАН
Изменить размер текста:

Около 6000 человек - столько амурчан поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Приамурье. Всего в регионе, по данным управления МВД России по Амурской области, прошло 20 мероприятий, посвященных празднику - богослужений в храмах и массовых купаний.

Окунаться в крещенские купели амурчане начали в ночь на 19 января. У каждой проруби дежурили сотрудники полиции, управления МЧС и медики - на всякий случай. Ведь желающих окунуться в ледяную прорубь, несмотря на 15-20 градусный мороз (а в Благовещенске 19 января еще и шел легкий снежок), всегда хватает.

- В обеспечении безопасности были задействованы более 110 человек из числа сотрудников МЧС России и других служб, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

К счастью, из года в год Крещение у нас проходит без ЧП. Вот и в этот раз помощь спасателей никому не потребовалась. Как прошли крещенские купания в Благовещенске на самой популярной у горожан купели, читайте здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18-летнего амурчанина подозревают в убийстве человека, с которым он поссорился
«Мусорную реформу» в Приамурье до конца года откладывать не будут
Первый случай гриппа в этом сезоне зарегистрирован в Благовещенске
Амурские спасатели готовятся эвакуировать людей с Бурейского водохранилища
Музыку для световой аллеи в Белогорске выберут горожане
У амурчанки с карты украли больше 18 тысяч рублей
В Благовещенск привезут мурен и акул
Актер Данила Козловский потребовал наказать причастных к массовой гибели собак в амурском приюте
При строительстве моста между Благовещенском и Хэйхэ учтут опыт Крыма
В Бурейском районе поймали мужчину с марихуаной
Специалисты Роспотребнадзора наведались на купели Амурской области
В первую в 2019 году красивую дату в Приамурье поженятся 37 пар
В Благовещенске полиция начала «охоту» на пьяных водителей
В питьевую воду амурчан попал опасный реагент из системы отопления
В Бурейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за сложной ледовой обстановки после оползня
В 2018 году в Амурской области побывало более 100 тысяч китайских туристов
В Приамурье за два месяца охотники добыли 200 волков
Объемы добычи угля в Амурской области за год выросли на 3%
Стало известно, когда у благовещенских школьников пройдет выпускной вечер
В Амурской области составлен план работы по устранению нарушений в детдомах
В приюте для животных в амурском селе собаки умирают от голода и болезней
Агрессивная лиса в Завитинске покусала бродячих собак
Запасы золота в Амурской области истощаются