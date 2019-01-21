Амурские спасатели готовятся эвакуировать людей с Бурейского водохранилища

СЕГОДНЯ 05:50 2019-01-21T08:06:03+03:00

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Хоть оползень и случился на территории Хабаровского края, но аукнуться ситуация может и амурчанам. Спасатели еще на прошлой неделе начали предупреждать людей об опасности, поджидающей на Бурейском водохранилище.

- Из-за оползня, который перекрыл русло Буреи, разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки стремительно увеличивается. Образуются опасные пустоты, лед зависает над водой на высоте до трех метров, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

18 января в Бурейском районе даже ввели режим ЧС, а с 19-го территорию от поселка Талакан до места схода оползня начал облетать самолет Амурской авиабазы, чтобы с воздуха предупреждать людей о взрывных работах (их собираются проводить для расчистки образовавшихся завалов, и первый подрыв намечен на 22 января), запрете на выход и выезд на лед и так далее. Кроме того, 21 января в район оползня отправились десять спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ, чтобы помочь с эвакуацией людей с водохранилища в поселке Талакан. Об этом сообщается на официальной странице центра в «Инстаграме.