2019-01-21T08:06:03+03:00
Общество

Амурские спасатели готовятся эвакуировать людей с Бурейского водохранилища

Юлия ГОМАН
Поделиться:
Амурчан предупреждают: выход на лед опасен для жизни и здоровья граждан.Амурчан предупреждают: выход на лед опасен для жизни и здоровья граждан.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Хоть оползень и случился на территории Хабаровского края, но аукнуться ситуация может и амурчанам. Спасатели еще на прошлой неделе начали предупреждать людей об опасности, поджидающей на Бурейском водохранилище.

- Из-за оползня, который перекрыл русло Буреи, разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки стремительно увеличивается. Образуются опасные пустоты, лед зависает над водой на высоте до трех метров, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

18 января в Бурейском районе даже ввели режим ЧС, а с 19-го территорию от поселка Талакан до места схода оползня начал облетать самолет Амурской авиабазы, чтобы с воздуха предупреждать людей о взрывных работах (их собираются проводить для расчистки образовавшихся завалов, и первый подрыв намечен на 22 января), запрете на выход и выезд на лед и так далее. Кроме того, 21 января в район оползня отправились десять спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ, чтобы помочь с эвакуацией людей с водохранилища в поселке Талакан. Об этом сообщается на официальной странице центра в «Инстаграме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18-летнего амурчанина подозревают в убийстве человека, с которым он поссорился
«Мусорную реформу» в Приамурье до конца года откладывать не будут
Первый случай гриппа в этом сезоне зарегистрирован в Благовещенске
Около 6000 амурчан поучаствовали в праздновании Крещения Господня
Музыку для световой аллеи в Белогорске выберут горожане
У амурчанки с карты украли больше 18 тысяч рублей
В Благовещенск привезут мурен и акул
Актер Данила Козловский потребовал наказать причастных к массовой гибели собак в амурском приюте
При строительстве моста между Благовещенском и Хэйхэ учтут опыт Крыма
В Бурейском районе поймали мужчину с марихуаной
Специалисты Роспотребнадзора наведались на купели Амурской области
В первую в 2019 году красивую дату в Приамурье поженятся 37 пар
В Благовещенске полиция начала «охоту» на пьяных водителей
В питьевую воду амурчан попал опасный реагент из системы отопления
В Бурейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за сложной ледовой обстановки после оползня
В 2018 году в Амурской области побывало более 100 тысяч китайских туристов
В Приамурье за два месяца охотники добыли 200 волков
Объемы добычи угля в Амурской области за год выросли на 3%
Стало известно, когда у благовещенских школьников пройдет выпускной вечер
В Амурской области составлен план работы по устранению нарушений в детдомах
В приюте для животных в амурском селе собаки умирают от голода и болезней
Агрессивная лиса в Завитинске покусала бродячих собак
Запасы золота в Амурской области истощаются