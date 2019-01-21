Первый случай гриппа в этом сезоне зарегистрирован в Благовещенске

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-21T07:20:48+03:00

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Об эпидемиологической обстановке в Приамурье на третьей неделе с начала года сообщает областное управление Роспотребнадзора. Как оказалось, специалисты зафиксировали первый подтвержденный в лаборатории случай гриппа типа А. Вирус нашли у жительницы Благовещенска, которая не была от него привита. Впрочем, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе в целом не превышает эпидемических порогов.

Специалисты по-прежнему призывают амурчан соблюдать меры профилактики и не вести в школы и детские сады детей с симптомами инфекционных заболеваний. Также жителей области предостерегают от самолечения и советуют своевременно обращаться к врачам, пользоваться медицинскими масками при большом скоплении людей и так далее. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.