2019-01-21T08:51:42+03:00
Общество

«Мусорную реформу» в Приамурье до конца года откладывать не будут

Депутаты комитета в Заксобрании региона не пришли к единому мнению
Юлия ГОМАН
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Похоже, новая система обращения с отходами в Амурской области все-таки начнет действовать с 1 апреля. Предложение отложить «мусорную реформу» до конца года, которое озвучили сразу после новогодних праздников, в итоге решили на обсуждение на заседании Заксобрания области не выносить.

Вопрос по «мусорной реформе» обсуждали на заседании комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Приамурья. Напомним, ранее некоторые из амурских депутатов говорили о том, что область к новой системе работы не готова - в селах нет даже мусорных контейнеров, а нормативы по накоплению отходов не соответствуют реальным. В частности, за то, чтобы отложить реформу высказывалось бизнес-сообщество. Однако с точкой зрения предпринимателей оказались согласны не все.

- Закон принят, реформа осуществляется, операторы работают и заключают договоры с предпринимателями, - отметила член комитета Любовь Гаевая. - Более 60 регионов России уже работают с этой реформой. Переходный период завершился, и Амурская область может оказаться в отстающих. Нам необходимо двигаться дальше.

Несколько коллег ее поддержали. В итоге вопрос о внесении губернатору предложения о переносе «мусорной реформы» до конца 2019 года вынесли на голосование. Два депутата высказались за, еще два оказались против. Как поясняет пресс-служба законодательного собрания области, это значит, что решение по данному вопросу комитетом не принято и дальнейшее его обсуждение на заседание Заксобрания не выносится.

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