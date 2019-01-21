18-летнего амурчанина подозревают в убийстве человека, с которым он поссорился

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-21T09:08:33+03:00

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Трагедия случилась в Зейском районе Приамурья. 21 января около четырех часов утра в поселке Умлекан прямо на улице нашли тело 20-летнего молодого человека. Имелись огнестрельные ранения. Сообщение об этом поступило в дежурную часть местной полиции.

В поселок выезжала следственно-оперативная группа. По факту убийства возбудили уголовное дело, начались оперативно-розыскные мероприятия. В итоге полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний парень.

- Предварительно установлено, что ранение молодой человек получил в ходе ссоры с указанным гражданином. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.