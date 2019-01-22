С 1 февраля детей в Благовещенске начнут записывать в первые классы

СЕГОДНЯ 04:35 2019-01-22T04:35:33+03:00

Это только кажется, что до 1 сентября еще далеко. Фото: Юлия ГОМАН

Планируется, что в этом году в школу пойдут 3200 первоклашек

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В столице Приамурья с 1 февраля начнется запись детей в первые классы. Всего в 2019 году, по данным благовещенской мэрии, планируется набрать 3200 первоклассников. Для сравнения, в прошлом году их было 3078.

Для родителей будущих школьников в учебных заведениях пройдет день открытых дверей. Он запланирован на 26 января. Для них проведут экскурсии по школе, творческие мастерские, индивидуальные консультации с педагогами-психологами и социальными педагогами, а также учителями начальных классов. В общем, здесь вы сможете узнать все о будущей школе своего ребенка.

Заявление о приеме ребенка в первый класс подают родители или его законные представители. Также надо будет предъявить ряд других документов. Зачисление в первый класс должны оформить в течение семи рабочих дней после приема документов.

К слову, прием заявлений в первый класс от родителей детей, которые живут в одном районе города, а в школу хотят ходить в другом, начнется с 1 июля и продлится до тех пор, пока не останется свободных мест.