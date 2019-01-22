На Амуре проведут соревнования по шорт-треку и кросс-кантри

СЕГОДНЯ 05:29 2019-01-22T05:31:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители провинции Хэйлунцзян планируют провести на льду приграничных рек международные соревнования по различным видам спорта. Об этом китайские чиновники рассказали журналистам во время российско-китайского хоккейного матча «Содружество-2019».

В планах у властей провинции Хэйлунцзян - состязания по конькобежному спорту, шорт-треку и кросс-кантри (гонкам на горных велосипедах). Ближайшее мероприятие запланировано на февраль этого года, когда должны состояться соревнования по кросс-кантри. Маршрут пройдет вдоль фарватера Амура, его длина составит 20 километров.

Напомним, до сих пор в Благовещенске на Амуре проходили только международные товарищеские матчи по хоккею «Содружество». Впервые российские и китайские спортсмены сошлись на льду в 2017 году, и с тех пор матчи стали ежегодными. Последний из них прошел 19 января 2019 года.