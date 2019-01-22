В Приамурье выросла компенсация за детсады

СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-22T08:04:26+03:00

Размер выплаты родителям теперь рассчитывается с 175,9 рубля в день

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Средняя родительская плата в Амурской области выросла до 175 рублей 90 копеек. Хорошая новость в том, что размер компенсаций за детсад с нового года будет считаться с увеличенной цифры, то есть выплата родителям за садик немного, но подрастет.

- Показатель 175,9 рубля - это средний размер родительской платы в Амурской области, исходя из которого рассчитывается размер компенсации. По федеральному закону бюджет компенсирует родителям часть платы за детский сад: 20 процентов - за первого ребенка, 50 процентов - за второго и 70 процентов - за третьего и последующих детей, - пояснили в отделе планирования и финансирования министерства образования и науки Амурской области.

Кроме того, в 11 из 29 муниципальных образований региона увеличили и допустимый размер родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Сделать это пришлось в связи с ростом цен на продукты - на прошлогоднюю сумму ребятишек прокормить уже сложно.

КОНКРЕТНО

Где выросла плата за детсады

Шимановский район - 172 рубля (рост в два раза (!) в связи с тем, что плата не менялась с 2015 года);

Бурейский район - 138 рублей;

город Зея - 228 рублей;

ЗАТО Циолковский - 185 рублей;

Архаринский район - 135 рублей;

Белогорский район - 153,08 рубля;

Благовещенский район - 150 рублей;

Ивановский район - 175,90 рубля;

Октябрьский район - 160 рублей;

Селемджинский район - 232 рубля;

Тамбовский район - 150 рублей в день.

В Благовещенске размер платы остался на уровне 2015 года - 210 рублей в день.