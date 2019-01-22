В Приамурье выросла компенсация за детсады
Средняя родительская плата в Амурской области выросла до 175 рублей 90 копеек. Хорошая новость в том, что размер компенсаций за детсад с нового года будет считаться с увеличенной цифры, то есть выплата родителям за садик немного, но подрастет.
- Показатель 175,9 рубля - это средний размер родительской платы в Амурской области, исходя из которого рассчитывается размер компенсации. По федеральному закону бюджет компенсирует родителям часть платы за детский сад: 20 процентов - за первого ребенка, 50 процентов - за второго и 70 процентов - за третьего и последующих детей, - пояснили в отделе планирования и финансирования министерства образования и науки Амурской области.
Кроме того, в 11 из 29 муниципальных образований региона увеличили и допустимый размер родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Сделать это пришлось в связи с ростом цен на продукты - на прошлогоднюю сумму ребятишек прокормить уже сложно.
КОНКРЕТНО
Где выросла плата за детсады
Шимановский район - 172 рубля (рост в два раза (!) в связи с тем, что плата не менялась с 2015 года);
Бурейский район - 138 рублей;
город Зея - 228 рублей;
ЗАТО Циолковский - 185 рублей;
Архаринский район - 135 рублей;
Белогорский район - 153,08 рубля;
Благовещенский район - 150 рублей;
Ивановский район - 175,90 рубля;
Октябрьский район - 160 рублей;
Селемджинский район - 232 рубля;
Тамбовский район - 150 рублей в день.
В Благовещенске размер платы остался на уровне 2015 года - 210 рублей в день.