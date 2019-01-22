В Приамурье потратят 2,5 миллиарда рублей на сельхозтехнику

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-22T08:08:10+03:00

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На рекордную сумму в два с половиной миллиарда рублей будет закуплено амурскими сельхозпроизводителями новых тракторов, комбайнов и другой техники. Амурские аграрии уже вовсю готовятся к посевной кампании.

- В 2019 году планируется закупить 120 тракторов, 150 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, 45 посевных комплексов и сеялок, а также почвообрабатывающие и другие сельскохозяйственные машины на сумму более 2,5 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Парк сельхозтехники обновляется регулярно. На данный момент в регионе уже готовы или готовятся к весенним сельхозработам 3640 тракторов, 2414 зерноуборочных комбайнов, 1590 сеялок и посевных комплексов, 2520 почвообрабатывающих машин, 1430 грузовых автомобилей и так далее.