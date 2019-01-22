В Благовещенске на перекрестке иномарка сбила 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-22T08:54:39+03:00

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В Благовещенске случилось ДТП, в котором пострадал подросток. Днем 21 декабря на пересечении улиц Кузнечная и Зейская, 24-летний водитель на автомобиле Toyota Succeed выехал на перекресток на запрещающий (желтый) сигнал светофора. В итоге под колесами иномарки оказалась 15-летняя девочка-пешеход, которая переходила дорогу по правилам. Она получила травмы.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что одна из причин ДТП - грубые нарушения водителями правил проезда перекрестков. Автолюбителям советуют проявлять бдительность и уважение ко всем участникам дорожного движения.

К слову, всего в течение 2018 года в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 143 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 10 человек, еще 137 получили травмы. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району.