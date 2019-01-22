Для подрыва завалов после оползня на реке Бурее понадобилось 10 тонн взрывчатки
Амурские власти продолжают бороться с возможными последствиями оползня, случившегося в декабре. Для расчистки образовавшегося завала решили проводить взрывные работы.
«Сегодня, 22 января, военные произвели подрывы в районе схода оползня на р. Бурея. Использовано 10 тонн взрывчатки», - сообщается на официальной странице министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в «Инстаграме».
Несмотря на то, что подрыв уже произвели, спасатели и другие службы и ведомства, ответственные за безопасность людей, остаются на местах.
Взрыв пробил затор на глубину более трех метров. На расчистку местности военным понадобится месяц.
Напомним, 18 января в Бурейском районе объявили режим ЧС из-за сложной ледовой обстановки, возникшей после оползня. Хотя обвал сопки и случился на территории Хабаровского края, но это повлияло на уровень воды в реке Буреей, а значит, касается и амурчан. В частности, на Бурейском водохранилище подо льдом стали образовываться опасные пустоты. Людей предупреждают, что выходить на лед опасно.
Подрыв завала после оползня..Съёмки Минобороны РФ