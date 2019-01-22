Для подрыва завалов после оползня на реке Бурее понадобилось 10 тонн взрывчатки

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-22T11:33:34+03:00

Амурчан предупреждают: выход на лед опасен для жизни и здоровья граждан. Фото: СОЦСЕТИ

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Амурские власти продолжают бороться с возможными последствиями оползня, случившегося в декабре. Для расчистки образовавшегося завала решили проводить взрывные работы.

«Сегодня, 22 января, военные произвели подрывы в районе схода оползня на р. Бурея. Использовано 10 тонн взрывчатки», - сообщается на официальной странице министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в «Инстаграме».

Несмотря на то, что подрыв уже произвели, спасатели и другие службы и ведомства, ответственные за безопасность людей, остаются на местах.

Взрыв пробил затор на глубину более трех метров. На расчистку местности военным понадобится месяц.

Напомним, 18 января в Бурейском районе объявили режим ЧС из-за сложной ледовой обстановки, возникшей после оползня. Хотя обвал сопки и случился на территории Хабаровского края, но это повлияло на уровень воды в реке Буреей, а значит, касается и амурчан. В частности, на Бурейском водохранилище подо льдом стали образовываться опасные пустоты. Людей предупреждают, что выходить на лед опасно.