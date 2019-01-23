В Благовещенске 81-летний пенсионер помог «племяннику» и потерял более 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 02:15 2019-01-23T02:15:33+03:00

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В Благовещенске неизвестные обманули пожилого мужчину. 81-летнему пенсионеру позвонил с неизвестного номера какой-то человек, сказав, что это его племянник и что он собирается к нему заехать. Чуть позже он снова позвонил мужчине и рассказал, что попал в неприятную ситуацию по дороге.

- Для решения проблемы злоумышленник попросил перевести деньги на различные абонентские номера. В общей сложности потерпевший перевел свыше 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

И только после этого пенсионер решил позвонить племяннику. Как оказалось, тот вообще никуда не ездил. Поняв, что его обманули, дедушка пошел в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Полиция еще раз напоминает амурчанам: если вам позвонили и сказали о том, что с вашими родственниками или друзьями случилась беда, то не выполняйте требования звонивших. Положите трубку и сами перезвоните человеку, которому якобы нужна помощь. Если вы столкнулись с мошенниками, обращайтесь в полицию по телефонам: 02 (102 – по мобильному телефону), 59-40-59 – телефон доверия УМВД.