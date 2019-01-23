У амурчан из дома украли имущество на 400 тысяч рублей, пока они были на отдыхе

СЕГОДНЯ 04:40 2019-01-23T04:40:46+03:00

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Жительница города Зея обратилась в местную полицию и рассказала, что какие-то неизвестные ограбили дом ее родственников. Семья уехала на отдых, а женщина присматривала за их жильем. По предварительным данным, злоумышленники отжали оконную раму и таким образом залезли в дом. Оттуда они вынесли имущества на сумму более 400 тысяч рублей.

Следователи Зейского отдела полиции возбудили уголовное дело. Расследование вывело на троих подозреваемых - мужчин 30, 29 и 25 лет.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на чердаке многоквартирного дома и в гараже, принадлежащем одному из подозреваемых, и изъяли большую часть похищенного имущества, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Двоим из подозреваемых уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Третий находится под подпиской о невыезде.